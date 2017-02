Euro Tour, al Joburg Open in Sudafrica ci sono Paratore e Bertasio

Roma, 22 feb. (askanews) - L'European Tour torna per la terza volta in Sudafrica, nell'arco di nove gare, per la disputa del Joburg Open (23-26 febbraio), torneo in combinata con il Sunshine Tour al quale partecipano Renato Paratore e Nino Bertasio. Al Royal Johannesburg & Kensington GC, a Johannesburg, i favori della vigilia vanno ai giocatori di casa tra i quali i più quotati sono Brandon Stone, Richard Sterne, George Coetzee, Dean Burmester, Thomas Aiken, Jaco Van Zyl, Justin Walters, Garth Mulroy e Haydn Porteous, 22enne di Johannesburg, campione uscente.

Nel field il gallese Jamie Donaldson, lo svedese Rikard Karlberg, vincitore di un Open d'Italia, lo spagnolo Alvaro Quiros, i cinesi Haotong Li e Ashun Wu, il francese Romain Langasque e il neozelandese Ryan Fox. Paratore e Bertasio stanno crescendo di condizione. Il romano, dopo tre tagli, ha ottenuto il 42° posto a Dubai e il 20° in Malesia. Negli stessi eventi è andato a premio anche Bertasio (48° e 49°).