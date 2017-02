Chimenti: "Alla Ryder Cup 2022 non rinuncio"

Roma, 9 feb. (askanews) - "La Ryder Cup 2022 è irrinunciabile non solo per il futuro del golf italiano ma del nostro sport, perché questa manifestazione porterà un turismo ricco e importantissimo per il nostro Paese. Ritengo che non si possa rinunciare all'evento perché il progetto Ryder Cup è sano. Personalmente non rinuncerò finché non mi diranno di no". Lo ha detto il presidente della Federazione italiana golf Franco Chimenti nella conferenza stampa convocata nella sala auditorium del palazzo delle federazioni, a Roma, convocata per parlare delle garanzie finanziarie che il Parlamento deve approvare per la Ryder Cup 2022