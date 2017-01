Roma, 23 gen. (askanews) - Francesco Molinari, con una tonica prova e recuperando 80 posizioni in due giri, si è classificato 12° con 275 colpi (69 73 66 67, -13) nel CareerBuilder Challenge (PGA Tour) vinto con 268 (65 65 71 67, -20) da Hudson Swafford. Nel torneo disputando a La Quinta in California sui tre percorsi dello Stadium Course, del Nicklaus Tournament e del La Quinta CC, tutti par 72, dove ogni pro ha giocato insieme a un amateur, Swafford ha avuto ragione con tre birdie nelle ultime quattro buche del canadese Adam Hadwin (269, -19), autore di un 59 (-13) nel terzo turno, e di Bud Cauley e di Brian Harman, terzi con 270 (-18). Molinari è stato affiancato da Patrick Reed, mentre Phil Mickelson è terminato 21° con 277 (-11).

Il torinese, nel 2016 vincitore dell'Open d'Italia e artefice di altre notevoli prestazioni, ha ripreso dopo la pausa allo stesso modo, ossia apparendo molto determinato e in ottima forma. Ha concluso con un eagle, quattro birdie e un bogey per il 67 (-5) seguito al 66 (-6) precedente. Il primo titolo ha fruttato a Swafford, 30enne di Lakeland (Florida) un assegno di 1.044.000, dollari su un montepremi di 5.800.000 dollari, e la partecipazione al Masters.