Bmw Sudafrica Open: in vetta Horne e Fischer Jr, E. Molinari 43mo

Roma, 12 gen. (askanews) - Edoardo Molinari è al 43° posto con 71 (-1) colpi dopo il giro iniziale del BMW South African Open, torneo in combinata tra European Tour e Sunshine Tour in svolgimento al Glendower GC (par 72) di City of Ekurhuleni in Sudafrica. Punteggi più alti per l'amateur Philip Geerts, 112° con 75 (+3), e per Nino Bertasio, 147° con 79 (+7). Sudafricani subito all'attacco: due sono al comando con 66 (-6), Keith Horne e Trevor Fisher jr (nella foto), e seguono in terza posizione con 67 (-5) Thomas Aiken, Dean Burmester e Jbe Kruger, ma con loro c'è anche il nordirlandese Rory McIlroy, numero due mondiale grande favorito, e l'inglese Jordan L. Smith. Deludenti i due giocatori di casa più attesi, Ernie Els, 96° con 74 (+2), e Retief Goosen, 153° con 80 (+8). Il montepremi è di 1.035.000 euro con prima moneta di 164.409 euro.