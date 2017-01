Roma, 10 gen. (askanews) - Per Tagliatore a Pitti Uomo omaggio al Glencheck. L'eleganza maschile ha regole precise, consolidate nel corso dei secoli e nate dalla tradizione e da basi funzionali. Lo sa bene Tagliatore che di stagione in stagione ricerca e commissiona tessuti speciali dal fascino heritage. Per la collezione Fall Winter 2017 Pino Lerario, direttore creativo del brand, riporta infatti in auge il disegno Glencheck, da cui nacque anche il più noto Prince of Wales. The Glan è una valle scozzese nei pressi di Loch Ness e la fantasia che porta il suo nome fu ideata dalla contessa di Seafield di origine neozelandese.

Il Glencheck è un tessuto twill di lana con fantasia rigata orizzontale e verticale ed una riga a contrasto più spessa che caratterizza il clan di appartenenza.