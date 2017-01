Roma, 10 gen. (askanews) - Un uomo dandy, con un occhio molto attento all'eccellenza dei materiali, che vuole vestire in maniera essenziale e raffinata, per connotarsi con stile. E' l'uomo Fall/Winter 2017-18 di Diktat a Pitti Uomo, per stimolare scelte di gusto precise, dettare i tempi di tendenze contemporanee, con quell'inconfondibile know how made in Italy.

Tre mondi definiscono il sapore della stagione: un'ispirazione 50's per maglioni con pattern a contrasto di colore, virati su una palette discreta, spesso tono su tono, che sceglie dal bianco e nero ai grigi miscelati con tonalità di blu. Il basic rivisita capi icona del knitwear, che Diktat ripropone in mescole di filati di pregio. I colori sono accesi e in calde tonalità della terra.

Un mix originale di maglia e tessuto connota capi dalle trame infeltrite, traducendo l'aspetto vissuto di pezzi unici, valorizzati da ricami che raccontano il mondo old marina. Il brand, abile alle sperimentazioni, crea una capsule di giacche dal fit pulito e realizzate in pelle ecologica combinata a particolari nylon, per evidenziare la vocazione al sartoriale e "al fatto bene", sempre elegantemente traslato nel linguaggio del knitwear.

La collezione Fall/Winter 2017-18 è la narrazione della maestria artigianale e dell'esperienza nel lavorare la maglia di Diktat, che agilmente trasforma tessuti, filati e microtexture in creazioni esclusive.