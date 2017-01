Pitti Uomo, per Clarks il mondo ha bisogno di Originals

Roma, 11 gen. (askanews) - L'autunno-inverno 2017 segna un punto di svolta nella storia del marchio Originals firmato Clarks che a Pitti Uomo si declina in tre nuove collezioni - Dress, Casual e Sport - per spingersi nell'universo del più autentico lifestyle.

Il plus è un'estetica fedele al suo heritage ma in continua evoluzione: gli iconici modelli Desert Boot, Wallabee e Desert Trek hanno uno stile che rilegge il dna del brand con un twist inedito. Un tuffo nel passato per ridefinire il futuro, creando nuove tendenze che hanno origine nella storia stessa di Clarks.

Un divenire sintetizzato nelle highlights di ogni linea della collezione: come in Dress in cui il più autentico Made in England si esprime in linee originali che rileggono, anche, un it piece del 1950. Accanto la Casual che parte dai classici del guardaroba maschile - come Clarks Wallabees e Desert Trek Boot - e la Oswyn, una reinterpretazione radicale degli anni '70 del Clarks Polyveldt. Nella linea più sportiva, l'evoluzione del Trigenic Flex e dei suoi principi di movimento naturale porta alla nascita della Trigenic Evo.