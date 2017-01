Pitti Uomo, nasce Herno Untitled

Capsule collection del vincitore Herno Who Is On Next

Roma, 11 gen. (askanews) - Nasce HERNO UNTITLED, la capsule collection creata dal vincitore del premio Herno Who Is On Next. L'azienda infatti è partner del progetto di fashion scouting indetto dalla Fondazione Pitti Immagine Discovery, e promosso da Pitti Immagine Uomo con Alta Moda e L'Uomo Vogue a sostegno dei giovani talenti che si tiene nelle edizioni estive della manifestazione.

Herno offre al vincitore un contratto di Direzione Creativa per due stagioni. HERNO UNTITLED, un nome che esemplifica l'unicità dell'evento, non legato ad un artista, ma sempre in un continuo divenire. Unica, limitata e irripetibile come un opera d'arte contemporanea. Ogni anno, in occasione del nuovo vincitore, verrà assegnato un numero e una nuova etichetta creativa, totalmente interpretata dal nuovo stilista.

Carlo Volpi, vincitore del 1° Premio Herno, firmerà HERNO UNTITLED 01 - AI 2017-2018. La sua capsule collection interpreta il capospalla in chiave pop e contemporanea, un melting pot di stili, patchwork e materiali in un'esplosione di colori, quasi fumettistico. Il materiale protagonista è la maglia che contraddistingue e ha reso iconiche le collezioni dello stilista. Chiodi, biker jacket e bomber fondono maglieria, lana e pelle con patch stampati e in jacquard. Tutti però imbottiti in fine piuma d'oca. Una collezione che irrompe le regole usuali di Herno ma che si avvale delle sue capacità e knowhow per emergere.