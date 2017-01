Roma, 10 gen. (askanews) - Scoprire nella valigia dei nonni il savoir faire indiscusso della tradizione sartoriale napoletana e rivisitarlo, per proporre un prodotto unico, dal fit perfetto e confortevole e dall'allure contemporanea, abbinata a tessuti di pregiata qualità.

Questo il cuore del progetto Entre Amis, presente a Pitti Uomo, che stagione dopo stagione procede con passione nel suo viaggio stilistico e di peculiare ricerca, per raccontare una storia italiana fatta di eccellenza e di rimandi alla significativa esperienza partenopea. Entre Amis diventa sinonimo di combinazioni nuove, spesso osate nella scelta delle texture, che da sempre è il punto di forza del brand, vocato all'impiego di primary goods deluxe.

Modello d'elezione, su cui giocare con maestria con pattern e tessuti è Gagà, pantalone che contraddistingue e rende riconoscibile il know how aziendale. L'it pant viene affiancato per la stagione Fall/Winter 2017-18 da tre capsule, che esaltano il carattere fortemente identitario delle creazioni Entre Amis. O Mast è la prima delle capsule che incontriamo, i volumi sono soft e i fondi larghi. O Sart valorizza il gesto sartoriale, riconoscibile in dettagli squisitamente legati al fatto a mano, come la cintura interna ad otto pieghe e la scelta del mezzo punto per tasche e pattine. A completare questi mondi speciali Officina del denim, che utilizza cotoni naturali dall'aspetto pulito e riscopre le tele di denim Kurabo, riproposte con tecniche di lavaggio del passato quali acqua e sassi, per lasciar trasparire il sapore e la crudezza delle materie prime.

Per Entre Amis altro plus di stagione diventa la reinterpretazione dei modelli dei pantaloni delle forze armate, che recuperati in archivi storici in giro per il mondo vengono smontati e riassemblati con originale sapienza e un deciso touch urbano. La Fall/Winter 2017-18 è l'affermazione di un continuum di creatività e fedeltà ai codici del passato, è l'affermazione dello stile autentico Entre Amis.