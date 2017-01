Pitti Uomo, Gallo presenta Coccogallo

Roma, 11 gen. (askanews) - Prendere ispirazione dalla natura per trasformarla in qualcosa di unico. Questa è l'anima creativa di Gallo, che in occasione di Pitti Uomo 91, riproduce su maglia la texture preziosa della pelle di coccodrillo. Nasce COCCOGALLO, una calza mai vista prima, creata con lavorazioni d'atelier. Le calze COCCOGALLO sono realizzate in finissimo Filo di Scozia dal sorprendente effetto trompe l'oeil, ottenuto grazie ai telai degli anni Trenta e alla sapienza unica di Gallo.

La palette cromatica è intensa e brillante: bordeaux, ocra, verde e cioccolato, nuance che parlano di natura selvaggia, per calze dall'anima sartoriale dedicate ai veri trend setter contemporanei. Ancora una volta Gallo crea un oggetto del desiderio innovativo e prezioso: una calza affascinante come la pelle di coccodrillo più pregiata, ma piacevole da indossare grazie all'eccellenza del filato.