Pitti Uomo, con Thomas Mason Cravatte e accessori high-class

Roma, 11 gen. (askanews) - La collezione Thomas Mason per l'Autunno-Inverno 2017/18 presenta cravatte, pochette e papillon, sciarpe, foulard e maglieria dedicati all'uomo contemporaneo. Ogni capo è frutto dell'approfondita ricerca stilistica del Brand abbinata a tessuti nobili - cotone egiziano, seta e lana, filati bouclé, indaco e lavorazioni jacquard - e alla produzione rigorosamente Made in Italy. La palette cromatica della collezione AI 2017/18 privilegia i toni intensi come i marroni, i militari, i blu e i grigi, il bordeaux, il bruciato e il color senape, senza tralasciare gli immancabili colori tradizionali: bianco e azzurro. Una collezione che comprende diversi must have:

CRAVATTE HIGHLANDS Dalle Highlands scozzesi l'eleganza si fa creativa. Segno distintivo dei clan scozzesi, simbolo di identità nazionale, i tartan più pregiati danno ora vita a cravatte ricercate e creative. Le cravatte Highlands di Thomas Mason sono realizzate in un tessuto speciale 100% cotone nella versione tradizionale o agugliata ed è declinato in tre diversi colori, con base grigia, verde o blu. Modelli estremamente preziosi e composti da uno straordinario mix tra la cultura sartoriale anglosassone e i tessuti di altissimo livello.

CRAVATTE ALL THE SHADES OF BLUE Colore maschile per eccellenza, il blu può essere sobrio o brillante, elettrico o profondo. Le cravatte Thomas Mason si vestono di tutti i toni del blu, in fantasie ricercate che strizzano l'occhio al mondo casual: dalla stampa paisley con effetto screziato allo spigato in ciniglia, dalla stampa camouflage all'effetto floreale con disegni di eleganti rose.

CRAVATTE BURGUNDY Un colore caldo che richiama alla mente il sapore del vino appena vendemmiato. Una nuance profonda e ricca di sfumature, che armonizza con quasi tutti i colori e che si abbina in particolare con il cammello e con il blu. Le cravatte Burgundy di Thomas Mason sono realizzate in diverse fibre nobili e declinate in diversi pattern, che vanno dal disegno paisley alle foglie stilizzate, fino alla fantasie più geometriche. Un colore unconventional che la dice lunga sulla persona che lo indossa, ovvero chi ama osare nella moda, ma in maniera super raffinata.

Non solo cravatte. La collezione Thomas Mason AI 2017/18 presenta anche: Maglieria Lana e cashmere delle migliori qualità. Thomas Mason sviluppa la proposta di maglieria per l'Autunno Inverno 2017/18, modelli iconici realizzati con filati pregiati e lavorazioni d'eccezione, per un look casual e sofisticato al tempo stesso. I gilet sono realizzati con raffinate lavorazioni jaquard mentre le maglie girocollo e i cardigan a coste creano un innovativo effetto di falsa riga. Elegantissimo il dolcevita, perfetto per il weekend o per il look rilassato da easy Friday. Non manca la caldissima giacca in maglia declinata nei toni del militare, del grigio e del blu. Il cotone, fibra d'eccellenza del Brand, è invece utilizzato per creare polo iper-ricercate tinta unita o micro fantasia con dettagli deluxe, realizzate nei classici bianco, blu e azzurro oppure nei colori intensi come marrone, grigio, bordeaux e militare.

Sciarpe e foulard Sciarpe in tessuti leggerissimi ma estremamente caldi dai colori intensi e foulard in seta e cotone da portare al collo in maniera disinvolta con la camicia leggermente sbottonata sono il dettaglio di stile più in tendenza per il prossimo inverno.

Pochette Via libera al colore. La collezione A-I 2017/18 di pochette si veste di colori intensi e sofisticati e di fantasie che vanno dai tartan colorati declinati su basi diverse e non convenzionali alle stampe di strutture con effetto trompe l'oeil. Un vero e proprio dettaglio di eleganza: la pochette con ricamo di piccoli fiori colorati su base bianca con bordo a contrasto.