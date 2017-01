Milano, 18 gen. (askanews) - Tra le novità più interessanti proposte durante la settimana della Moda maschile a Milano, che si è appena conclusa, c'è il lancio la nuova collezione di Brandamour spa. La società di nuova costituzione vede l'unione dell'iconico marchio di moda maschile d'Avenza, 60 anni dopo la fondazione, del Lanificio Fratelli Ormezzano, specializzato in tessuti di alta gamma, e della Luigi Botto, che produce tessuti pregiati in lana, seta e cashmere. Brandamour spa, nata su iniziativa due giovani imprenditori biellesi, Nicolò Caneparo e Matteo Tempia Valenta vuole riportare agli antichi splendori marchi del Made in Italy messi in difficoltà dalla crisi.

L'eredità di d'Avenza, fatta di eccellenza sartoriale e cura meticolosa dei dettagli, prende nuova forza grazie ai due storici marchi del comparto tessile biellese.

Si guarda al mercato italiano, partendo dal nuovo show room di Milano appena inaugurato, e a quello internazionale con quello di New York che apre oggi i battenti. Due punti di partenza per andare alla conquista di nuovi mercati.

La visione del gruppo valorizza questa eredità culturale e la declina secondo il principio di innovazione made-in- Italy attraverso la produzione di Luxury Fabrics dal Dynamic Cashmere al Technical Wool pienamente integrata con il Technical Luxury che anima gli abiti, le giacche, lo sportswear e l'outerwear della nuova d'Avenza.

La cura, la qualità e la raffinatezza del prodotto vengono ri-immaginate per poter essere sentite e non solo indossate.