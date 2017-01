Milano, 17 gen. (askanews) - Un uomo sicuro di sé dall'eleganza fluida, disinvolta, sportiva. E' così che Giorgio Armani vede l'abbigliamento maschile per la prossima stagione fredda. Re Giorgio ha chiuso la settimana della moda a Milano con una collezione sofisticata, come suo solito, ma con dettagli dal tocco sportivo e casual. Su tutto colpisce l'uso della stola, grandi sciarpe da portare incrociate attorno alle braccia. Il velluto è tra i grandi protagonisti di questa linea di abbigliamento in lo spazio al colore è molto limitato, largo come sempre a grigio, nero e blu. Tra gli operatori del settore di è respirato un cauto ottimismo, nonostante ci sia la consapevolezza che il mercato si sta rapidamente evolvendo anche per l'influenza delle catene di fast fashion. Il lusso però tiene e guarda soprattutto a oriente.