Lotto Leggenda, la memoria di imprese leggendarie a Pitti Uomo

Roma, 10 gen. (askanews) - Prosegue la passione di Lotto Leggenda di scovare e rivisitare le collezioni storiche del brand in chiave moderna ed unica. Tenacia ed intuito unitamente alla voglia di perdersi tra forme, tessuti e colori rendono la collezione Fall/Winter 2017 piena di forza.

Lotto Leggenda rispolvera così a Pitti Uomo con orgoglio le sneakers degli anni '70 ed '80, rendendo omaggio al fascino degli originali e aggiungendo una nuova anima sportiva, sia moderna che ricercata. Raffinatezza e gusto retrò fanno vibrare ogni calzatura rendendola unica. La memoria riporta alle imprese sportive leggendarie, ad un'autenticità che sa di entusiasmo. Autograph, vintage tennis attitude. 12 calzature uomo con tomaia in nappa, pelle effetto crack, stampa cocco o a rilievo con puntale in suede. Le 12 proposte donna hanno tomaia in nappa, suede metal sul logo e tallone o pelle.

Tokyo Shibuya, è retrò running style. 13 modelli uomo con tomaia in suede e nylon ed 7 proposte donna con tomaia in suede, glitter e nylon. Must have la variante black/asphalt con tomaia full suede e back counter in suede camouflage di tendenza. Osaka, è il modello maschile ultraleggero con fondo in EVA e battistrada dentellato. Suede, tessuti tramati e fasce laterali in pelle contraddistinguono questi modelli urban chic. Tokyo Rock, 3 proposte solo uomo con battistrada dentellato e tomaia in nubuck.

Tokyo Targa, sneaker maschile che arriva direttamente dal 1977. 6 varianti con tomaia in suede, tessuto o mix tra i due con dettagli in nappa. Rhazhe, modello maschile inedito, in suede e tessuto mélange che si sviluppa in 4 varianti colori differenti. Tokyo Wedge W, 9 modelli solo donna con tomaia in pelle verniciata con grafica animalier e woven textile, pelle metallizzata e suede arrichito da wrinkled textile, seta o transfer pitonato.