L'O Watch protagonista a Pitti Uomo

Roma, 12 gen. (askanews) - A Pitti Uomo anche l'O Watch, nato da un'idea di Sandro e Giulio Fratini, seconda e terza generazione della famiglia di imprenditori fiorentini che hanno fondato nel 1958 il marchio storico di jeans italiano Rifle. Una nuova linea di orologi da polso che strizza l'occhio a una grande passione di Sandro Fratini: il collezionismo di orologi. La sua collezione di oltre 2000 pezzi è tra le più quotate al mondo. Una storia d'amore che è sfociata nella scelta di dedicare a questa passione l'Hotel de L'O di Firenze, di Venezia e presto Roma, ispirati interamente al mondo dell'orologeria da polso. Dopo gli alberghi è il momento di L'O Watch.

L'O Watch condivide con gli hotel il nome, il logo e il grande amore per questo mondo. Un tributo agli orologi da polso per unire un piacere personale alla creazione di qualcosa che tutti avranno modo di apprezzare e amare, come traspare dalle loro stesse parole: "Questa è una storia d'amore, ma differentemente da molte storie che iniziano al tramonto, la nostra è illuminata dalla magica luce della luna. È infatti di notte che abbiamo pensato di creare un orologio che racchiudesse tutti i requisiti che ci sembravano imprescindibili per soddisfare le nostre esigenze: leggero, morbido, con un sofisticato gusto retrò, ma nonostante tutto innovativo. Doveva per forza essere un World Time, con il ricercato tocco delle ore breguet, che da sempre hanno rappresentato il simbolo del "fatto a mano" di un vecchio maestro orologiaio. Testimone di un tempo che forse non è mai passato, che però ci riporta ad una realtà sempre più attuale e contemporanea. Con la realizzazione del nostro orologio, L'O, abbiamo tentato di trasferire il nostro sogno a tutti coloro che lo vorranno indossare, il tutto sotto lo sguardo attento e vigile della luna".

Una luna irriverente "La luna irriverente rappresenta la parodia di chi vuole sempre essere autoironico; scandisce in modo inequivocabile la costante ricerca di appartenere a un mondo che è sempre più immaginario e che vuole fermamente fuggire da una realtà che non gli appartiene. Il desiderio continuo di sognare ci consente di esplorare mondi e luoghi dove è impossibile accedere a coloro che sono privi di immaginazione e che non riescono ad affrontare gli ostacoli che incontrano con la determinazione di chi vuole volare".

8 differenti colori e 2 edizioni limitate: la linea di orologi da polso L'O Watch è realizzata in otto colori, dai super classici blu navy, marrone testa di moro, verde inglese, rosso bordeaux e bianco ottico alle nuance di tendenza kaki, cobalto e viola. E' disponibile anche nelle versioni oro e argento in una speciale tiratura limitata. Il quadrante è impreziosito dalle ore breguet che rappresentano il sinonimo dell'artigianalità nonché dalla presenza delle città che sono altresì il riassunto di tutte le ore del mondo. Il cinturino e la cassa sono un unico blocco di silicone morbidissimo, intercambiabile, reso più ricco da una stampa coccodrillo che conferisce all'orologio un aspetto più sofisticato e ricercato.