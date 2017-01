Guardiani, a Pitti Uomo eleganza unconventional formal

Roma, 11 gen. (askanews) - Qual è l'esigenza di stile dell'uomo contemporaneo? A questa domanda risponde per Pitti Uomo Alberto Guardiani, con una Collezione versatile e polifunzionale per l'Autunno/Inverno 2017. È un guardaroba di calzature di gran carattere, che parte da una precisa constatazione: la necessità sempre più stringente per il gentleman del giorno d'oggi di disporre di accessori trasversali, in grado di combinare design originale, qualità indiscussa, ma anche una facile interpretazione in chiave quotidiana. Calzature da indossare 24/7, perché capaci di coniugare appeal dressy, piglio pratico e un tocco fashion, in un gioco di equilibri mai scontato.

Ne è un esempio la ONE , nuova sneaker iconica della stagione, perfetto connubio tra spirito active e inclinazione dressy. ONE è l'evoluzione formale di una scarpa sportiva, che combina un fondo tipicamente running ad una tomaia essenziale dai volumi più formali. Sartoriale nella costruzione e disinvolta nel look, One non è una sneaker di performance ma di design. Curata in ogni minimo dettaglio - dal fondo tecnico composto da tre parti al puntale cucito in vitello gommato, è identificata dal battistrada, che riproduce nel motivo a rilievo, il logo della Casa: un elemento che ritorna, declinato in metallo, sulla fascia della tomaia in vitello gommato, e che trasforma questa calzatura in un'agile slip-on, qui presentata in tessuto tecnico lucido nero con spoiler prugna.