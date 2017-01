Roma, 12 gen. (askanews) - A Pitti Uomo la collezione uomo Cruciani Autunno/Inverno 2017-18 è dedicata ad un lifestyle elegante e unico, capace di adattarsi alle differenti personalità di chi la indossa; la passione per il Made in Italy è evidente in ogni suo dettaglio.

La Maison umbra presenta un'immagine sofisticata e avvolgente per la prossima collezione invernale che va dal day wear alla luxury leisure perché ogni momento della giornata è scandito dal look perfetto, capi strutturati si alternano a pezzi dal grande confort i cui materiali sono sempre esclusivi.

Così da Cruciani si racconta un uomo che ama vestire il tempo libero con comode tute in 100% cashmere, ma che nelle occasioni formali indossa anche giacche in maglieria, scivolate e destrutturate, sviluppate all'interno di una capsule collection e realizzate nell'esclusivo punto stoffa Cruciani, ormai noto e riconosciuto in tutto il mondo, con trama spigata e barrature diagonali. Maglie dall'appeal più ruvido e di stile country vengono abbinate all'accessorio perfetto come il cagoule (collo) dai colori abbinabili.

Il prossimo inverno i pullover saranno impreziositi dagli intarsi con sfumature intense e da giochi di righe e punti leggeri per un design dal gusto contemporaneo anche con applicazioni in suede che richiamano i capispalla. Le giacche sono realizzate in pellami pregiati in cui si alternano diversi materiali con punti in maglieria.

Completano il luxury look Cruciani i pantaloni dal taglio dritto, moderno e quelli più morbidi di stile classico. La Maison umbra si distingue per la scelta di materiali esclusivi come Soffio Diamante Rosso e cashmere finezza 12. I colori della collezione sono decisi, forti, pieni; l'azzurro diviene profondo fino al blu, passando dall'american navy. Il nero sfuma fino al grigio chiarissimo, punte di giallo senape rendono i contrasti divertenti e moderni, verde bosco e bordeaux parlano di un inverno intenso.