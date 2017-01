Canepa a Pitti Immagine Uomo con quattro marchi sempre più green

Milano, 9 gen. (askanews) - Canepa si presenta a Pitti Immagine Uomo 91 con quattro marchi: i suoi storici - Fiorio, LaRana, Gallieni (Stand E 1-3 padiglione centrale, piano terra) - e Tino Cosma (Stand P8 padiglione centrale piano inferiore).

Le nuove proposte di accessori uomo dei marchi del gruppo -in particolare sciarpe, cravatte, papillon, pochette, fazzoletti, vestaglie, polo- presentate a Firenze si caratterizzano per tessuti sempre più eco-sostenibili realizzati partendo dal progetto SAVEtheWATER, nato nel 2009 e diventato il capofila di una serie di innovazioni certificate, che si stanno imponendo come benchmark nel processo industriale della tessitura.

Come certificato da Bureau Veritas e dall'Associazione Tessile e Salute, l'innovativo procedimento, che utilizza il Chitosano, una sostanza di origine naturale, atossica, biocompatibile e biodegradabile, ottenuta dalla chitina contenuta nello scheletro esterno dei crostacei, consente di ridurre i consumi fino al 90% di acqua e al 60% di energia elettrica, oltre alla non immissione di CO2 e alla totale eliminazione dell'alcool polivinilico (PVA), sostanza, tutt'ora ampiamente utilizzata nel comparto tessile a livello mondiale, definibile come plastica disciolta, quindi invisibile, che ogni giorno inesorabilmente si accumula nell'ambiente marino, mettendo a rischio la sopravvivenza di numerosi soggetti della fauna marina.

Nel corso del 2016 il brand Fiorio ha festeggiato il suo 70 esimo anniversario con importanti iniziative, a partire da qualificate presentazioni dedicate nei più importanti Department Store del Giappone, il suo mercato estero più importante.