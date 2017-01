Roma, 11 gen. (askanews) - La collezione Campomaggi FW 2017-18 ci fa rivivere le emozioni che il brand sa suscitare: non una borsa, ma un itinerario che esprime identità, vigore e autorevolezza senza tempo. L'unicità di ogni pezzo, la cura dei dettagli insieme al profumo della pelle trattata con pigmenti naturali, racchiudono il fascino del brand Campomaggi. Debutta nella collezione la tela vela che per la stagione fredda è proposta in versione imbottita, nuovo è il motivo patchwork che richiama le armature medioevali e inedite sono le laserature che interpretano le maschere africane, rappresentate in un gioco di colori e linee.

Campomaggi con la collezione FW interpreta il marchio storico Teodorano dandogli una nuova estetica lo troviamo così inciso nel cuoio dove prende vita in un impattante bassorilievo. I grandi volumi di zaini, shopper e borse da lavoro conquistano l'uomo dinamico, un globe trotter attento al fascino dell'eleganza ricercata.

Femminili sono le pochette, le tracolline e le borse a spalla impreziosite dai dettagli floreali, borchie e pietre che da questa stagione si armonizzano in unica cromia con i pellami. Protagonista indiscussa è l'iconico modello Britney, bauletto interpretato con motivi e materiali diversi: dal prezioso coccodrillo, al tradizionale vitello lavato, o anche decorato con fantasie floreali.

Restiamo conquistati dalla nuova veste dei materiali quali il cavallino, o dalle inedite lavorazioni di patchwork e di intrecci, che per la FW sono interpretati senza snaturare l'originaria maestria nelle lavorazioni. Una collezione che strizza l'occhio ai trend di mercato, dove la modernità e la coerenza si leggono nella sostanza delle creazioni.