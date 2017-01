Berwich, a Pitti Uomo con il potere di sognare

Roma, 10 gen. (askanews) - A Pitti Uomo Berwich per la collezione Fall / Winter 2017 - 18 s'ispira all'inno di Patty Smith che ha segnato un'epoca e che ancora oggi continua a vibrare diffondendo il suo importante messaggio. Il potere di sognare e lottare per liberare il mondo dalla follia è la promessa che il brand dedica all'uomo del terzo millennio.

Avventuroso, creativo, ironico, gentile, ribelle, sapiente, paziente: è questo il ritratto dell'uomo Berwich, che approccia la vita con grande positività. La collezione si accende di una forte carica espressiva che prende forma a partire dall'accurata selezione dei tessuti: mischie di lana e cotone dall'effetto vintage ricordano le storiche forniture dei corpi militari, il Principe di Galles di cotone dalla mano ritorta rievoca le tessiture di un tempo, così come le strutture del broken twill, rieditate in tinto capo, e la gabardina lavata e declinata dei toni del khaki.

Il filo di lana s'intreccia al cashmere ed alla seta, accanto ai tessuti tinta piena si accostano quelli micro-disegnati, contaminati da nuance neutre che nobilitano i falsi uniti. I fit diventano più fluidi su bacino e coscia, rifacendosi al concetto di vestibilità tipica d e l Gentleman, che non ama indossare capi aderenti. La raffinata sobrietà della modellistica d'antan si rivela nelle tasche nascoste e nell'elegante gioco di pinces anteriori, adottate anche in coppia con tasche in cucitura. Dal clochard fit, con ventre piatto e gamba carrot, allo spirit fit, oversized o a vita alta, passando per il fit Tascamerica, sintesi perfetta di eleganza e comfort.

La palette colori è il risultato di un attento studio del ritratto dell'uomo Berwich: sette aggettivi per descriverlo tradotti in sette differenti tavolozze, in cui spiccano i toni panna, cammello, ottanio, verde bosco e bordeaux. Accanto alle nuance piene si alternano micro-fantasie e toni mélange che spaziano dal grigio al beige formal fino al verde acido.