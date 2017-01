Bagutta, a Pitti Uomo nuovo concept reinterpreta la camicia

Roma, 11 gen. (askanews) - A Pitti Uomo un nuovo concept di collezione che reinterpreta la camicia come in una composizione musicale che rinasce costantemente grazie alle variazioni dei possibili arrangiamenti. Così tra le mani di Bagutta questo indumento assume forme e costruzioni sempre nuove, arricchendosi di dettagli ricercati, rinnovandosi nei tessuti, nei particolari di un colletto o declinandosi nelle sue diverse espressioni a comporre un guardaroba di camiceria completo. La versatilità della nuova proposta di collezione si giustifica nel fatto che la camicia assume una valenza diversa a seconda dell'occasione in cui la si indossa.

L'arte e la tradizione sartoriale Made in Italy raggiungono l'apice della loro espressione nella "BAGUTTA first dressing choice", la linea deluxe, contraddistinta da un logo con stella dorata a sette punte, che per l'A/I 17-18 propone camicie cucite a mano in 7 punti, dove l'attenta cura nei dettagli (dalla costruzione della manica sartoriale, punti a mano su spalla giro manica e carrè e bottone logato al collo) si abbina ai migliori tessuti disponibili sul mercato. Sintesi di uno stile razionale eppure capace di far sognare dove la camicia, da elemento base del guardaroba maschile si trasforma in uno strumento di seduzione intellettuale.

La proposta di collezione continua, poi, con l'etichetta "BAGUTTA Milano" che rispecchia l'eleganza dei grandi classici dove tessuti e forme si uniscono in una sinfonia perfetta. I tessuti classici si abbinano a costruzioni e forme adatte per essere indossate dal businessman contemporaneo che non rinuncia alla qualità dei canoni sartoriali. I colli tradizionali con taglio francese e italiano affiancano le proposte innovative dei club collar a punte lunghe, tipici degli anni 40'.

Si continua con la "BAGUTTA the shirt" che propone camicie lavate all'avanguardia con un'impronta sportiva e di tendenza. Un "guardaroba" di camicie lavate dove i finissaggi e i trattamenti conferiscono nuove "mani" e aspetti morbidi che esaltano e celebrano l'effetto tattile della camicia finita nel rispetto della più elegante tradizione. I tessuti sono di vario peso ma sono tutti accomunati dalla sensazione di estrema morbidezza: sete morbide, mani cotoniere ad effetto peach e poi flanelle e velluti.

Le parole d'ordine sono qualità e ricerca che si riflettono non solo nei tessuti pregiati come i velluti devorée e le morbide vayellas ma anche nelle stampe esclusive disegni floreali e cashmere, quadri mélange con colorazioni straordinarie: punte di azzurro che sfumano dai cielo ai blu Cina. E ancora i verdi oliva e i militari, i rossi vintage e gli aranci scuri in perfetta armonia con i marroni. La proposta è anche arricchita da molti denim in vari lavaggi e declinazioni e dai tinti-in-capo a cui sono state dedicate le basi dei popeline, dei mélange e dei tessuti strutturati. Infine la "BAGUTTA contemporary" sinonimo di sperimentazione e ricerca di tessuti inusuali che si accostano a forme contemporanee.

Innovazione e tecnologia sono riassunte in questa etichetta che propone camicie la cui vestibilità è disegnata in chiave contemporanea, i tagli sono minimal e i fit over. I materiali pregiati strutturati e all'avanguardia sono protagonisti: dal tessuto-giacca ai denim trattati, alle gabardine e ai velluti. Una proposta di collezione innovativa per ricostruire il guardaroba ideale con una selezione di camiceria completa, che parte dal sartoriale per arrivare al contemporary. Il tutto rigorosamente prodotto a regola d'arte con i tessuti dei migliori produttori e con un packaging nuovo e accattivante. Capi perfetti per essere indossati nel quotidiano, nel tempo libero così come nelle occasioni più speciali.