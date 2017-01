A Pitti Uomo da Harmon Blaine atmosfere e colori viaggi d'inverno

Roma, 12 gen. (askanews) - Harmont & Blaine porta al 91esimo Pitti Immagine Uomo le atmosfere e i colori di un viaggio d'inverno. Capi sempre più stratificati per rispondere alle esigenze del clima: si alleggeriscono i pesi, mantenendo inalterati comfort e calore.

Strutture tridimensionali muovono le superfici rendendole inusuali e tattili. Dettagli come l'applicazione del pattern paisley e di catarifrangenti i tratti distintivi della collezione.

La collezione Autunno-Inverno 2017 di Harmont & Blaine trae ispirazione dal tema del viaggio, interpretato metaforicamente da una gita in bicicletta alla ricerca del suono del mare e della bellezza di una spiaggia d'inverno.

I colori sono quindi il beige, l'azzurro polvere, i verdi delle alghe, il grigio, i seppia tagliati con il rosso bacca, il rame, il giallo ossido, i blu marine. Un clima sempre più mutevole e difficilmente prevedibile è la base dal quale ha preso avvio lo studio della collezione uomo del bassotto. Ed è così che i capi si stratificano, si corredano di interni staccabili e di parti antivento e anti acqua. Una ricerca di performance che si ritrova nell'utilizzo dei materiali: fibre naturali quali lana, cotone o alpaca si sposano a strutture e pesi modernizzanti. Tema dominante sono le strutture tridimensionali: il panno montgomery, l'alpaca leggerissima delle giacche, le felpe, i punti maglieria e i tessuti camiceria assumono una nuova dimensione 3D, sulla quale le cromie vibrano in maniera diversa e si rinnovano.

Un certo gusto del decorativismo torna ad arricchire i capi. Ricami in lana, patch e dettagli in alcantara creano giochi di contrasti e personalizzazioni. Il concetto del mare è sintetizzato nelle gocce d'acqua rappresentato dal pattern paisley, reso più minimal e grafico, realizzato sia in micro stampa sulla camiceria, sia in ricamo lana su t-shirt e polo.

Particolare innovativo della collezione, l'utilizzo inusuale del catarifrangente che, tolto dal mondo tecnico e sposato all'abbigliamento urban, vuole essere contemporaneamente segno grafico di stile e utile salva vita. Catarifrangente che ritroviamo sia nella proposta giubbotteria, nel dietro del giubbotto Bike Jacket o nel Bike Blazer, distinguibile se si sceglie di sollevare il collo aumentando la propria visibilità in strada, sia nella maglieria con proposte di gros-grain catarifrangente sulla schiena.

Tra le proposte più innovative della collezione, il pantalone da viaggio memory: un denim ad alto contenuto tecnico con particolari performance di recovering e di elasticità.

Nuove proposte anche per t-shirt e polo. Le prime, coerentemente con il tema del viaggio, con grafiche dedicate alle città italiane, le seconde con l'originale polo "Mergellina" con foulard cache-col in cotone camiceria. Tessuti foulard che si ritrovano all'interno del polso camicia.

Utilizzo del catarifrangente che si ritrova anche nella collezione calzature nella nuova running Travel, realizzata in un mix camoscio-tessuto con fondo in gomma bicolor e una costruzione che la rende leggera e flessibile. Elementi che, uniti alla vestibilità e comodità grazie a fondi realizzati con materiali quali gomma, EVA light e TPU, sono il trait d'unione della collezione calzature. La Maiori Carry Over è una sneaker driver in blubber bottalato e "smerigliato": un'evoluzione del modello mocassino che ne mantiene le peculiari caratteristiche per garantire la massima ergonomicità associata alla comodità di una sneaker. Sneaker che ritroviamo nel modello Fondo Medio Carry Over nella versione in pelle "buttero" con effetto invecchiato, materiale che impreziosisce anche la proposta College, incredibilmente leggera grazie al fondo zeppa in EVA light. Fondo in EVA light, ma in versione bicolor, presente anche nella Derby, un polacchino in pelle chicchino e decorazione a coda di rondine. Bike Blazer Blazer in alpaca con bottoni colorati in nuance con il pin al rever e con il ricamo interno della bicicletta.

Il sotto collo segnato da un piping catarifrangente per migliorare la visibilità del biker. Maglia di gusto marina ed effetto tessuto con impunture a contrasto in lana. Camicia dalla struttura 3D armaturato moulinè con contrasti interni; L'iconico Panta Baffo modello 5 tasche con "baffo" e retro cinta in cuoio colorato ed impunture e travette in tinta; Nella pratica sacca da viaggio l'avvolgente e leggerissimo parka in piuma con interni in contrasto colore; A completare il look, gli accessori: la reinterpretazione del guanto da guida in cashmere-lana per un effetto sportivo, caldo e dinamico; l'anfibio versione Harmont &Blaine è in pelle spazzolata con effetto invecchiato e fondo zeppa in Eva-light in contrasto colore.

Bike Jacket Giubbotto leggero e sportivo in tessuto tecnico anti goccia con maniche in felpa diagonale 3D. Sul fondo l'inserimento di un nastro in Gros-grain con catarifrangente rende più visibile il biker. Lupetto in lana cashmere con toppe in alcantara in nuances, proposta sulla camicia con collo alla francese in fantasia patchwork piastrella. Costiera Pant - drive Your denim: un cinque tasche da viaggio, realizzato in denim- memory form che ritrova la propria forma anche dopo un lungo viaggio. Dettagli di stile: un classico bottone in corozo rosso e tasche posteriori con sistemi di chiusura colorati e tra loro differenti; La Biker Bag - disponibile in due misure - con utili tasche per ogni device ed accessori funzionali come il passa cavo per auricolari; Un ulteriore tocco di colore è portato dalle calze colorate proposte in kit di 3 pattern da indossare spaiate.

Bike Jacket (still life) Giubbotto leggero e sportivo in tessuto tecnico anti goccia con maniche in felpa diagonale 3D. Sul fondo l'inserimento di un nastro in Gros-grain con catarifrangente rende più visibile il biker. Running Travel (still life) Leggera e flessibile, realizzata in un mix camoscio-tessuto con fondo in gomma bicolor e dettaglio catarifrangente.