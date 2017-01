Veronafiere, Samoter contro il dissesto del territorio

Roma, 12 gen. (askanews) - Un riconoscimento ai sei migliori progetti per la lotta al dissesto idrogeologico e per gli interventi necessari in seguito ad eventi calamitosi, come terremoti, frane e alluvioni. A lanciare l'iniziativa è FOIV-Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto che premierà poi i vincitori nel corso della 30esima edizione di Samoter, il salone internazionale delle macchine movimento terra, da cantiere e per l'edilizia, in programma alla Fiera di Verona dal 22 al 25 febbraio 2017.

Il concorso - patrocinato da Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Protezione Civile della Regione Veneto, Direzione Interregionale Vigili del Fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige e Confindustria Veneto - è rivolto agli ingegneri di tutta Italia che potranno presentare un progetto relativo a due temi: messa in sicurezza del territorio in chiave di prevenzione e recupero delle aree colpite da un'emergenza ambientale.

Il termine per consegnare la documentazione è stato prorogato fino al 31 gennaio 2017, il regolamento e le modalità di partecipazione sono disponibili online sia sul sito di FOIV (www.foiv.it) che di Samoter (www.samoter.it).