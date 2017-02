Agcm, per Officine Maccaferri 3 stelle in rating legalità

Roma, 9 feb. (askanews) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inserito Officine Maccaferri SpA - con il punteggio di 3 stelle - nell'elenco delle imprese con rating di legalità.

Tra le 2.965 imprese operanti in Italia che hanno fatto domanda, solo 156 (circa il 5%) hanno ottenuto la graduatoria più alta. Tra queste figura la società leader nell'ingegneria ambientale del Gruppo Industriale Maccaferri, assieme a poche altre realtà del territorio emiliano.

Officine Maccaferri si è distinta, segnala il gruppo in una nota, "per aver rispettato i principali protocolli di legalità, essersi avvalsa di sistemi di tracciabilità trasparenti e di controlli di conformità certificati, aver garantito forme di Corporate Social Responsibility e aver rispettato ogni forma di tutela contro i tentativi di infiltrazione mafiosa". Inoltre, Officine Maccaferri ha aderito a molteplici codici etici e di autoregolamentazione e si è dotata di efficaci strumenti per la prevenzione e il contrasto alla corruzione.

Particolare soddisfazione per il prestigioso riconoscimento è stata espressa dal Presidente di Officine Maccaferri, Alessandro Maccaferri, che ha dichiarato: "L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha premiato l'impegno profuso sul piano della legalità e della collaborazione instaurata con tutti gli attori necessari; dal Ministero dell'Interno a Confindustria, dalle Associazioni di categoria alle Prefetture. Inoltre ciò è stato reso possibile grazie al buon operato delle nostre risorse legali dedicate al progetto, unitamente alla guida dei consulenti che ci hanno accompagnato."