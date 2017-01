Roma, 25 gen. (askanews) - Il "6" continua a correre e per il concorso di giovedì metterà in palio il jackpot più alto d'Europa, pari a 79,9 milioni di euro, dopo la vincita dell'Euromillions di ieri sera in Irlanda. Quella messa in palio dal Superenalotto è la settima vincita più alta di sempre nella storia del concorso di casa Sisal, alle spalle dei 94,8 milioni vinti a Catania nel maggio 2012. L'ultimo "6" - da oltre 163 milioni di euro - è stato centrato lo scorso 27 ottobre a Vibo Valentia.

A meno di un mese dall'ultima vincita, centrata in Spagna lo scorso 27 dicembre e pari a 25 milioni di euro, l'Euromillions, quindi, torna a colpire e nel concorso di martedì sera premia l'Irlanda con una vincita da 88,5 milioni di euro, fino a ieri jackpot più alto del Vecchio Continente. Per il prossimo concorso, in programma venerdì prossimo, in palio 17 milioni di euro.