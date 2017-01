Superenalotto, in palio jackpot da 72,7 milioni di euro

Roma, 9 gen. (askanews) - La settimana del Superenalotto si apre con un jackpot da 72,7 milioni di euro: si tratta della settima vincita più alta di sempre nella storia del concorso di casa Sisal, alle spalle dei 94,8 milioni vinti a Catania nel maggio 2012. Un risultato davvero importante, se si pensa che l'ultimo "6" è stato centrato appena due mesi e mezzo fa, lo scorso 27 ottobre in Calabria. Per il Superenalotto l'ennesimo primato: è attualmente il jackpot più alto in Europa e terzo al mondo, alle spalle delle lotterie multistatali Usa, Mega Millions (126 milioni di dollari) e Powerball (106 milioni).