Superenalotto, a gennaio raccolta supera i 110 milioni di euro

Roma, 30 gen. (askanews) - Oltre 110,5 milioni di euro. E' quanto ha incassato il Superenalotto a gennaio 2017, contro i 79 milioni del gennaio dello scorso anno. Merito di un jackpot da Top Ten, che nell'ultimo concorso del mese, in programma domani sera, metterà in palio oltre 82 milioni di euro. In attesa di una nuova vincita di prima categoria - l'ultima risale allo scorso 27 ottobre, quando a Vibo Valentia furono vinti oltre 163 milioni di euro - nel nuovo anno sono già stati assegnati, tra le altre vincite, sette punti "5" e un "5 Stella" per un totale di 1,2 milioni di euro. Il 2016 del Superenalotto - ricorda l'agenzia Agimeg - si era chiuso con una raccolta complessiva di 1,4 miliardi di euro.

Per l'ultimo concorso di gennaio in arrivo un "6" da oltre 82 milioni di euro, per quello che è il jackpot più alto del Vecchio Continente e il secondo in assoluto al mondo, alle spalle soltanto del Powerball che mercoledì sera metterà in palio oltre 200 milioni di dollari. La sestina vincente del Superenalotto manca all'appello dall'ottobre dello scorso anno, quando in Calabria furono vinti 163,5 milioni di euro. Quello messo in palio per il concorso di martedì è la settima vincita più alta di sempre nella storia del concorso di casa Sisal, alle spalle dei 94,8 milioni vinti a Catania nel maggio 2012.