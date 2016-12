SNGCI: 70 anni da Oscar, al via la prima reunion dei premiati

Roma, 20 dic. (askanews) - "Volevamo annunciare alcune iniziative dell'anno, che si è chiuso con questa legge del Cinema che aspettavamo: è un anno in cui abbiamo avuto molte soddisfazioni, ma anche un anno molto triste per noi. Abbiamo perso molti amici, l'ultima Maria Pia Fusco, la lista per noi è molto spiacevole, dolorosa, ricordo anche Giovanna Arrighi", ma "noi siamo quelli che tengono acceso il caminetto, come ha detto una volta, Ermanno Olmi".

Laura Delli Colli, presidente del SNGCI alla Casa del Cinema annuncia l'evento speciale nel segno dell'eccellenza per il cinema italiano premiato ad Hollywood, e dà a tutti appuntamento al 10 marzo 2017 all'Auditorium Parco della Musica, in collaborazione con Fondazione Cinema per Roma (CityFest), nel quadro di un calendario dei nastri che si apre a febbraio con documentari, e prosegue dopo la serata Oascar, con i Corti d'Argento il 20 aprile, e le "cinquine" al museo Maxxi (6 giugno), e i nastri a Taorimina (sabato primo luglio).