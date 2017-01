(R)EVOLVE(R): la natura si ribella. La street art di Sfiggy a Roma

Roma, 30 gen. (askanews) - E se la natura, dopo millenni di soprusi perpetrati dall'uomo, si ribellasse? Cosa accadrebbe se fauna e flora si coalizzassero per schiacciarci e l'uomo si trovasse costretto a pagare i suoi secolari errori? Sono queste le domande che si è posto Alessio Bolognesi, in arte Sfiggy, lo street artist protagonista della mostra "(R)EVOLVE(R)": La natura si ribella. All'uomo, per l'uomo", della galleria SpazioCima a Roma che inaugura il 2 febbraio alle ore 18:30 e sarà visitabile fino a fine mese.

L'esposizione, organizzata da Roberta Cima, Pietro Galluzzi e Giuliano Graziani, curata da Massimiliano Sabbion, propone una ventina di opere dell'artista. Tra i soggetti in mostra, incattiviti scoiattoli che diventano bombaroli, delicati cervi con lanciamissili tra le corna, gufi in veste di samurai che si armano di katana, rinoceronti dalla corazza rinforzata da armi da fuoco. E poi aquile con missili tra le zampe, rane mitragliatrici, ermellini con lancia, colibrì pronti a provocare la distruzione totale. Compaiono anche organismi unicellulari, forme primordiali, che tornano in vita con rettili preistorici. E' il mondo della natura che si arma e si ribella contro l'uomo e a causa dell'uomo.

Le opere di Bolognesi sono realizzate con tecnica mista su un supporto particolarmente interessante basato sul recupero di carte autentiche datate tra il 1820 e il 1870: vecchi documenti catastali, fogli scritti a mano, schede di registri provenienti dalla zona di Ferrara e provincia, un legame con il territorio e il trascorso che lega l'artista alla città. Carte contabili ottocentesche su cui sono segnati nomi, numeri e segni del tempo. "Oltre al messaggio di tipo ambientalista e naturalista - ha spiegato l'artista - c'è anche un'evoluzione del mio percorso artistico, che passa dalla pittura all'illustrazione e all'uso della carta. E con il mio personaggio, Sfiggy, che sta via via scomparendo. Porto in mostra l'ultima parte di questo mio viaggio, con questi animali guerrieri, ma anche altri soggetti del mio recente passato. In questa mostra si combinano, quindi, i concetti di evoluzione e rivoluzione, non solo nella loro chiave sociale, ma anche in quella personale".