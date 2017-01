Nasce Magnum FC, nuovo circuito Pro degli sport da combattimento

Roma, 26 gen. (askanews) - Presentato a Roma il calendario di Magnum FC, nuovo circuito professionistico per gli sport da combattimento. Sono cinquanta gli atleti, in rappresentanza di venti paesi, e quattro le discipline interessate: Mixed Martial Arts (MMA), K1 (kickboxing con ginocchiate), Muay Thai e Sanda (o boxe cinese).

Si partirà l'11 marzo a Roma con l'"8 Men Tournament" di MMA, nella categoria Massimi Leggeri. Si svolgeranno inoltre incontri di MMA per le categorie Mosca, Piuma, Leggeri, Welter e Massimi; Muay Thai per le categorie Mosca, Piuma e Leggeri; e K1 per le categorie Piuma, Leggeri, Welter e Medi. Tra questi anche un incontro femminile di K1, categoria Piuma. Il secondo e terzo appuntamento sono fissati sempre a Roma rispettivamente il 10 giugno e l'11 novembre. Al termine della stagione si avrà un campione Massimi Leggeri di MMA e un ranking ufficiale per le altre discipline e categorie.

Questi gli accoppiamenti dell'8 Men Tournament dell'11 marzo: Stjepan Bekavac (HR) vs Andreas Kraniotakes (GER); Hraco Darpinyan (ARM) vs Boubacar Balde (FRA); Adrian Preda (ROM) vs Vladimir Filipovic (SRB); Ronaldo Souza (BRA) vs Donald Njatah Nya (CAM). In Italia sono milioni gli appassionati di arti marziali e centinaia di migliaia i praticanti, di cui il 25% bambini e il 20% per cento donne. La nascita di Magnum FC segue il successo negli Stati Uniti di UFC (Ultimate Fighting Championship), circuito professionistico americano recentemente passato di mano per 4 miliardi di dollari e di Kunlun Fight in Cina, trasmesso a un pubblico non solo asiatico di oltre cinquecento milioni di spettatori su Jiangsu TV e CCTV5.

Magnum FC nasce dalla trentennale esperienza di Max Baggio negli sport da combattimento (www.KombatLeague.net) e di Patrizia Marin nel marketing internazionale (www.MarcoPoloExperience.it).

I due cofondatori raccontano com'è nata l'idea: "Da piccoli praticavamo insieme Kung Fu sotto la guida del Maestro Shin Dae Woung. Poi ognuno ha preso la sua strada. Quando ci siamo ritrovati a distanza di trent'anni, abbiamo capito che i tempi erano maturi per lanciare un circuito professionistico per queste nobili discipline, il cui valore educativo è sempre più riconosciuto anche da pedagoghi e pedagogisti".

Già l'11 marzo la promotion cinese di Kunlun Fight terrà a Roma il suo 58° appuntamento. Nel 2018 Magnum FC sbarcherà negli Stati Uniti e in Asia con una serie di appuntamenti che vedranno i fighter del circuito incontrare i loro omologhi americani e asiatici.