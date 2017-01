Lotterie Usa, centrato in California MegaMillions da 191 mln dlr

Roma, 30 gen. (askanews) - Un weekend da ricordare per un giocatore californiano, che ha centrato la combinazione vincente del MegaMillions che gli ha permesso di portare a casa 191 milioni di dollari, la prima vincita del 2017 e tra le più alte nella storia della lotteria multistatale a stelle e strisce.

L'ultima vincita di prima categoria - ricorda Agimeg - era stata centrata in Georgia il 18 novembre 2016, pari a 83 milioni di dollari. Per il prossimo concorso, in programma domani sera, il jackpot MegaMillions ripartirà da una base di 15 milioni di dollari.