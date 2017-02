Roma, 22 feb. (askanews) - Una full-immersion esperenziale negli stadi di Roma e Inter: è questo il premio esclusivo del concorso "Locauto Football Experience". Lanciato dalla compagnia di autonoleggio Locauto Rent, il concorso si rivolge non solo ai tifosi di Roma e Inter (di cui Locauto Rent è Official Partner) ma a tutti gli appassionati di calcio.

Il concorso dà la possibilità a tutti i partecipanti, con una semplice iscrizione online sul sito www.locautorent.com, di partecipare all'estrazione di due ingressi per ognuno dei 4 match-clou casalinghi del girone di ritorno di Inter e Roma, ossia Inter-Milan, Inter-Napoli, Roma-Lazio e Roma-Juve. Inoltre, fra quanti non avranno vinto, verranno sorteggiati due vincitori finali che si aggiudicheranno due ingressi ciascuno per altrettanti walkabout, previsti nell'ultima giornata di campionato, a San Siro per Inter-Udinese e all'Olimpico per Roma-Genoa.

"Questo concorso è molto più di una semplice estrazione di biglietti-omaggio per assistere agli incontri di calcio" spiega il Vice Presidente di Locauto Rent Raffaella Tavazza "i premi che mettiamo in palio rappresentano un'esperienza irripetibile allo stadio, da vero tifoso VIP. Avremo il piacere di accogliere personalmente i vincitori, di accompagnarli nelle sale ristorazione di San Siro e dell'Olimpico e poi in tribuna d'onore, dove potranno assistere alla partita da una posizione davvero spettacolare".

Per non parlare del walkabout, che rappresenta un vero e proprio sogno per ogni appassionato di calcio: sia a San Siro che all'Olimpico il vincitore potrà letteralmente respirare il profumo della partita, visitando gli spogliatoi, il tunnel di accesso al campo, le panchine, potrà assistere al riscaldamento da bordo campo, salire in tribuna VIP e a fine gara incontrare i giocatori per gli immancabili autografi.

"Da quest'anno siamo Official Partner, nonché Official Car Rental di FC Inter e AS Roma" conclude Raffaella Tavazza "e questo concorso è solo la prima di tante occasioni che creeremo per avvicinare i nostri clienti al mondo di Inter e Roma e anche per coinvolgere e far conoscere ai tifosi interisti e romanisti il mondo di Locauto Rent".

Per la partecipazione al concorso i clienti devono iscriversi tramite il sito www.locautorent.com Il concorso scade il 17 maggio 2017. Informazioni e regolamento sono disponibili sul sito.