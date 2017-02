L'affinità di coppia migliora con una buona prima colazione

Roma, 9 feb. (askanews) - Fare colazione non è importante solo per la propria salute, ma può anche migliorare l'affinità di coppia. E, proprio in vista di San valentino, arriva una piccola guida sulla colazione perfetta per la coppia, a cura di www.iocominciobene.it, blog che Aidepi (Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane) dedica al primo pasto della giornata.

"Se la sera può trascinarsi dietro i pensieri accumulati durante il giorno, il mattino offre un'opportunità che spesso non viene colta - spiega Valerio Celletti, psicologo, psicoterapeuta e sessuologo - É molto comune tendere a vivere in attesa del futuro, mentre è importante donarsi quotidianamente." Ecco allora che il modo migliore per festeggiare il giorno degli innamorati è una colazione "che si prenda il suo tempo e che aiuti a riscoprire il piacere di stupirsi di piccoli gesti e attenzioni". La prima regola per la colazione perfetta è un invito alla calma. "Non viviamo la prima colazione come un momento di passaggio e non roviniamola con l'ansia da puntualità e scadenze - spiega Celletti - Per San Valentino regalatevi tempo". Per chi è casa in due, il consiglio è la colazione a letto: "un'occasione per svegliare il proprio partner in modo caloroso, giocoso e sensuale". Per una famiglia numerosa il consiglio del sessuologo è "spezzare la routine" e provare a ritagliarsi tempo a due.

Ma cosa portare a tavola (o sul letto) per una colazione speciale in coppia? "I carboidrati giocano sempre un ruolo essenziale, in particolar modo se assunti al mattino - spiega Luca Piretta, nutrizionista e gastroenterologo - Bene pane, fette biscottate, biscotti, prodotti da forno e cereali da prima colazione: apportano zuccheri a lento rilascio che danno energia per tutta la mattina. Ma non solo, i carboidrati hanno anche un effetto gratificante, aspetto da non trascurare per una colazione a due." È poi necessario inserire una quota proteica: "Consiglierei il latte, è una bevanda 'base', ricca, nutriente, energetica e contiene Sali minerali", continua il professore. Per finire è importante un frutto: "Per l'occasione, invece della classica mela o arancia, si possono utilizzare i frutti di bosco, che hanno anche un effetto vasodilatatorio e agiscono sulla microcircolazione." Via libera dunque a more, mirtilli, fragole e fragoline, che potrebbero avere un effetto anche afrodisiaco, perfetto per la situazione. E per rendere più goloso il menù per una colazione speciale, potete aggiungere del cioccolato. "Ha una serie di effetti sul sistema nervoso centrale - spiega il nutrizionista - presenta infatti sostanze che determinano una sorta di euforia e stimolano ormoni del benessere come la serotonina e le beta endorfine, che danno piacere."