Il Salina DocFest approda a Londra

Roma, 9 gen. (askanews) - Il Festival del documentario narrativo diretto da Giovanna Taviani - nato a Salina, l'isola del cinema senza cinema - grazie alla prestigiosa rassegna CinemaItaliaUK, approda al Regent Street Cinema di Londra, la storica sala che nel 1896 ha visto la nascita ufficiale del cinema britannico. Un'occasione per parlare, nel cuore della capitale inglese, di Documentario, Immigrazione e Mediterraneo.

Infatti giovedì 12 gennaio (ore 19,30 - 309, Regent St - Londra), la più antica sala cinematografica della capitale inglese - il Regent Street Cinema, spazio storico legato all'Università di Wenstminster - dedica una serata alla presentazione delle linee guida della XI edizione del SalinaDocFest, che avrà come tema padri e figli.

Verso terre fertili,si terrà - in sinergia con il Coordinamento dei Festival Siciliani e Nazionali, con Salina Isola Verde e con gli operatori turistici di Salina - dal 25 al 29 giugno 2017, a Salina (Isole Eolie, Messina).

"Sarà un'edizione speciale" - dichiara Giovanna Taviani - "totalmente dedicata ai giovani, nuovi protagonisti del Mediterraneo. Dai minori non accompagnati che arrivano sulle nostre sponde, ai figli delle nostre famiglie costretti ad emigrare per essere riconosciuti altrove; ai giovani immigrati di terza generazione che decidono di lasciare l'Europa per arruolarsi nell'Isis, ma anche a quelli che dicono no e che ogni giorno combattono per rendere fertile la terra in cui vivono. Tutti insieme per riflettere, attraverso il cinema, sul patto generazionale tra padri e figli, che mai come in questo momento sembra essersi interrotto, e sulla ricerca di terre fertili da parte dei giovani che non vogliono arrendersi a un mondo sbagliato".