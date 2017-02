Cyber, Franchina (Aiic): sviluppare industria nazionale

Roma, 28 feb. (askanews) - "La Relazione annuale al Parlamento del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), presentata ieri a Palazzo Chigi rappresenta un monito ad accrescere ancora di più la generale consapevolezza nei confronti delle minacce nel cyber spazio e, parallelamente, fa comprendere come sia necessario dotarsi quanto prima di forti capacità e di un'industria nazionale nel settore informatico". A dirlo a Cyber Affairs è Luisa Franchina, presidente dell'Associazione italiana esperti in infrastrutture critiche (Aiic) e partner della società di consulenza Hermes Bay.

"È importante", rileva l'esperta, "che il documento si soffermi sul fatto che un mercato come quello della sicurezza cibernetica debba essere presidiato da attori italiani. In questo ambito, infatti, l'hardware è importante tanto quanto il software. Anzi, serve a poco avere i programmi migliori se poi non si è sicuri di come un dispositivo sia stato fabbricato".

Secondo la presidente dell'Aiic, il rapporto dell'intelligence contiene, inoltre, interessanti dati da interpretare. "A valle del Dpcm appena varato dal presidente Gentiloni servirebbe lanciare delle vaste campagne di educazione civica che consentano, a partire dalle scuole fino ad arrivare ai vertici aziendali, di comprendere quando sia strategico adottare adeguate protezioni informatiche. La relazione del Dis ci dice che in questo frangente il Paese è ancora troppo indietro, serve agire".

Quanto agli attacchi, invece, sottolinea Luisa Franchina, "i numeri del report testimoniano che il settore pubblico risulta essere ancora il più colpito. Ma il divario con il mondo privato è molto meno ampio di quanto non dicano le cifre. Purtroppo molte aziende hanno ancora paura di comunicare di essere state vittime di un attacco hacker, in genere per timore di subire danni reputazionali. Eppure avere un adeguato sistema di information sharing è fondamentale per mettere in sicurezza il sistema Paese, come testimoniano anche i prossimi cambiamenti dettati dalla direttiva europea Nis che però sono e restano parziali. Scambiare informazioni preservando la privacy si può fare ed è anche su questo obiettivo che dovranno concentrarsi nel prossimo futuro i legislatori".

(Fonte: Cyber Affairs)