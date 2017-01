Vino: "Terre di Toscana" edizione prolungata su tre giorni

Milano, 9 gen. (askanews) - La decima edizione di "Terre di Toscana" consolida il successo di operatori, buyer e wine lovers riscosso nelle edizioni precedenti annunciando per il 2017 una grande novità: tre giorni di manifestazione, invece che due, per consentire ad un pubblico sempre più vasto, arrivato ad oltre 3000 presenze, di avere a disposizione un'ulteriore giornata per assaggiare le 600 etichette presenti.

Da sabato 4 marzo fino a lunedì 6 marzo 130 vignaioli toscani si riuniranno negli spazi dell'Una Hotel Versilia di Lido di Camaiore per far degustare le loro etichette più prestigiose, attraverso un viaggio virtuale nella migliore Toscana del vino.

Partecipare a Terre di Toscana significherà poter assaporare i vini di denominazioni basilari come Brunello di Montalcino, Chianti Classico, Nobile di Montepulciano, Vernaccia di San Gimignano, ma anche i grandi rossi di Bolgheri, per spingersi fino all'estremo sud andando a scoprire la Maremma dei Morellino di Scansano e la sua costa. Non mancheranno distretti emergenti, ma non meno attraenti, come il Montecucco, la Val di Cornia, la Val d'Orcia, Cortona, le Colline lucchesi, pisane e massesi, e quelli insoliti e sorprendenti come Mugello, Casentino e Versilia.

Come per ogni edizione passata di Terre di Toscana, cantine new entry, tutte da scoprire, affiancheranno le storiche presenze, e numerose saranno le realtà biologiche e biodinamiche. Il lunedì sarà inoltre la giornata dedicata al passato, grazie all'iniziativa dedicata alle vecchie annate, che consentirà ai visitatori di conoscere preziose etichette proposte in versioni vecchie, o comunque meno recenti, direttamente al tavolo dei produttori.

Il vino avrà come degno compagno di avventure il food, proposto da artigiani toscani del gusto presenti in un'area loro dedicata, che delizieranno i presenti con le loro bontà gastronomiche.

Sempre dedicato al food, ci sarà il classico appuntamento con Golosizia, evento nell'evento dedicato alle grande firme della ristorazione toscana, che intratterranno il pubblico con curiosi ed appassionanti cooking show.