Vino, ad Anteprime Toscana Cortona Doc si presenta con restyling

Roma, 9 feb. (askanews) - Tutto pronto per le Anteprime di Toscana, il workshop B2B, organizzato dalla Regione Toscana per favorire l'incontro tra i produttori vitivinicoli delle principali denominazioni toscane e il trade internazionale, che si tiene ogni anno a febbraio. Quest'anno sarà la Fortezza da Basso, sabato 11 febbraio, a ospitare i consorzi. Tra questi quello della Cortona Doc che sarà presente con un banco d'assaggio in rappresentanza delle aziende della denominazione che avranno così modo di incontrare da vicino i circa 300 buyer stranieri tra importatori, distributori, GDO e HoReCa, provenienti da mercati storici, ma anche da piazze "nuove" per un totale di 36 paesi rappresentati.

"Arriviamo a questa manifestazione con tante novità - spiega il presidente del Consorzio, Marco Giannoni - una su tutte il restyling della denominazione, a partire dalla grafica del logo, un cambiamento che sta avvenendo in questi mesi, grazie anche ai contributi messi a disposizione della Regione Toscana attraverso lo strumento dei Progetti integrati di filiera al quale abbiamo preso parte". Tra i nuovi progetti di quest'anno anche il gemellaggio con l'evento promosso dal Consorzio del Chianti, Chianti Lovers, che fino a domenica vedrà un banco consortile "ospite" della denominazione.

Da lunedì 13 febbraio oltre venti operatori in rappresentanza dei principali Paesi del mondo, saranno a Cortona partendo proprio da uno dei simboli della storia del borgo toscano in provincia di Arezzo, il Museo dell'accademia etrusca e della città (Maec). Il vino a Cortona rappresenta sempre di più un importante indotto economico per il territorio. Dalla creazione della Cortona Doc, nell'anno 2000, le aziende si sono moltiplicate di anno in anno e il settore ha richiamato numerosi investimenti. Attualmente vengono prodotte in media circa un milione di bottiglie all'anno, con un fatturato medio che supera i 3 milioni di euro. Oltre 500 sono gli addetti ai lavori coinvolti, senza contare l'indotto (tra turismo e aziende artigiane) che rappresenta per questo borgo toscano. A livello di mercati nel 2016 la bilancia è protesa verso l'estero per il 70% circa. Usa, Nord Europa sono i principali mercati, ma sono in crescita il Canada, Brasile, Cina e Giappone. La restante fetta percentuale va in Italia, Toscana, Lombardia e Lazio in particolare.