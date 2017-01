Veronafiere, Vinitaly: appuntamento a Verona dal 9 al 12 aprile

Roma, 10 gen. (askanews) - Riconferma quasi totale delle aziende singole e nuovi espositori, layout rivisto e ampliato per Piemonte, Toscana, Sardegna e Vininternational: sono queste alcune novità del 2017 per Vinitaly. Da gennaio attivo per le aziende il servizio di invito degli operatori esteri. Aperte inoltre le iscrizioni ai concorsi di Sol&Agrifood e Vinitaly.

"Per essere attrattivi nei confronti degli espositori - dice Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere - abbiamo messo in campo negli ultimi anni nuovi servizi e progressivi rinnovamenti dei padiglioni, che già per l'edizione 2017 garantiscono più spazio per aumentare il numero di cantine, con un miglioramento complessivo del layout del quartiere fieristico. Inoltre, il piano industriale del prossimo quadriennio di Veronafiere - prosegue Mantovani - destina 72 milioni su 94 al miglioramento delle infrastrutture di quartiere, alla digital transformation e alla costruzione di parcheggi per oltre 3.000 posti auto".