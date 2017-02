Verona Fiere, Evoo Days, al via il primo forum per filiera olio

Verona, 20 feb. (askanews) - Produrre di più, con sempre maggiore qualità ed esportare di più. Con questa sfida si apre la prima edizione degli Evoo Days, l'innovativa iniziativa di Verona Fiere-Sol & Agrifood a supporto della filiera dell'olio di oliva, in programma fino a domani in occasione del concorso internaizonale Sol d'Oro.

Relatori di fama internazionale, provenienti, oltre che dall'Italia anche da Spagna, Usa, Giappone, Taiwan, raccontano come raggiungere l'obiettivo e continuare a essere leader a livello mondiale, adeguando la produzione e i modelli di comunicazione e marketing a un mercato in espansione che guarda alla dieta mediterranea come modello alimentare.

Il forum sul business dell'olio nasce in un momento particolarmente importante per il settore oleicolo italiano, che ha visto a novembre la nascita di Fooi-filiera Olivicola-olearia italiana, l'organismo interprofessionale che per la prima volta riunisce tutte le sigle del tavolo di filiera: Aipo, Cno, Unapol, Unasco e Unaprol per le associazioni di organizzazioni di produttori, Assitol per l'industria olearia, Federolio per il commercio, Aifo e Assofrantoi per il settore della trasformazione.

Ai lavori di Evoo Days partecipa anche il consiglio oleicolo internazionale, con la presentazione degli scenari e delle prospettive del commercio mondiale. L'olio extravergine d'oliva in bottiglie troppo ricercate è malvisto negli Usa. In Giappone invece non conoscono l'odore del carciofo. Vendere sui mercati internazionali significa rispondere alle esigenze dei consumatori molto differenti tra loro, imparando a usare linguaggi molto diversi e rispettando le regole di ogni di Paese.