Turismo, cresce l'interesse degli italiani per le cucine del mondo

Roma, 2 gen. (askanews) - Il cibo è sempre più protagonista delle vacanze degli italiani, che al proverbiale amore per il mangiar bene oggi abbinano anche tanta curiosità per le cucine del resto del mondo. È la tendenza fotografata da CartOrange, la più grande azienda italiana di consulenti di viaggio, specializzata in viaggi personalizzati ed esperienziali. "Le esperienze che mettono al centro cibo sono sempre più richieste dai nostri clienti - conferma Silvia Romagnoli, Travel Stylist di CartOrange-. C'è una grande voglia di scoprire i sapori autentici dei luoghi, per esempio assaggiando lo street food, ma non solo. Ai consulenti molto spesso viene chiesto di includere nella vacanza anche una cena in un ristorante che propone alta cucina, magari stellato". Un tempo era un lusso che ci si poteva concedere solo visitando metropoli come Londra, Parigi, Tokyo o New York; oggi invece si possono trovare proposte di altissimo livello anche in luoghi un tempo impensabili.

Tra le mete culinarie 2017 selezionate da CartOrange come nuove tendenze figurano Perù, Cuba, Vietnam e Madeira.

Ferran Adrià, lo chef spagnolo padre della cucina molecolare, ha indicato il Perù come la culla della prossima rivoluzione gastronomica e sul paese sudamericano, da qualche anno, sono puntate le attenzioni dei gourmet di tutto il mondo. "Tra ceviche e i piatti a base di quinoa e amaranto, la cucina peruviana è gustosa, sana, sorprendente. E nasce fusion, perché è da sempre un mix di tradizioni diversissime", commenta Romagnoli. Negli ultimi anni gli chef peruviani sono arrivati ai vertici della cucina mondiale: il ristorante Central di Lima è al quarto posto della classifica World's Best Restaurant 2016. Sempre a Lima ci sono il Maido, tredicesimo, e Astrid y Gaston, trentesimo.

Il Vietnam è ancora una meta poco conosciuta dagli italiani dal punto di vista culinario, ma chi la visita torna sempre sorpreso ed entusiasta perché il Vietnam è un crocevia di sapori: si ritrovano echi delle cucine di tutta l'Asia, "e poi c'è l'influenza francese -ricorda Silvia Romagnoli- alla quale si ispirano ristoranti stellati come La Maison 1888, a Danang, meta gastronomica numero uno del Paese secondo la Bbc". Ma un viaggio in Vietnam è anche e soprattutto un viaggio nei mercati, nei villaggi, nei ristorantini locali.

Cuba è una delle mete calde del 2017 perché sta vivendo un periodo di grandi cambiamenti, aprendosi sempre di più e allo stesso tempo cercando di mantenere il suo carattere unico. "I quartieri storici dell'Avana vivono un momento di rinnovamento, anche gastronomico - spiega la Travel Stylist di CartOrange -. Gli esperti indicano quello che potrebbe essere in futuro il primo ristorante stellato di Cuba: il Paladar Los Mercaderes, in un antico edificio ricco di atmosfera, che combina proposte di livello internazionale con i sapori tipici della comida criolla, la cucina creola".

Infine l'arcipelago di Madeira, lembo di Portogallo in pieno Atlantico che offre sorprendenti esperienze gastronomiche. "Il capoluogo Funchal può vantare numerosi ristoranti segnalati dalla Guida Michelin tra cui Il Gallo d'Oro: due stelle per l'originalità dei piatti, la presentazione meticolosa e i sapori decisi", spiega Romagnoli.