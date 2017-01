Spumanti italiani, è record (+10%)

Roma, 9 gen. (askanews) - Primi nel mondo per le bollicine e un inizio d'anno segnato da quelle "tricolore": è record infatti per gli spumanti italiani durante le feste natalizie grazie alle quasi 190 tipologie a denominazione e indicazione geografica. Sono amati in Gran bretagna, Spagna ma anche in Francia. Naturalmente, il Prosecco fa da traino per tutte le famiglie di spumanti e sono state ben 62 milioni le bottiglie di spumanti italiani stappate con un incremento del 10% mentre all'estero il Made in Italy nel settore delle bollicine mette il turbo con una crescita del 20% pari a 158 milioni di bottiglie.

Dalle stime dell'Osservatorio del Vino, su base dati Ismea, emerge che il comparto nazionale dei vini spumanti ha chiuso il 2016 con una produzione di circa 625 milioni di bottiglie ed una crescita del 18%.