A Verona Fiere 300 campioni in gara da 10 paesi

Verona, 21 feb. (askanews) - Con una medaglia d'oro in più rispetto lo scorso anno, l'Italia aumenta il proprio bottino e batte la Spagna 13-3 nella sfida tra i migliori oli extravergine del mondo, che si è chiusa a Verona ed ha visto la partecipazione di 300 campioni da 10 paesi: Italia, Spagna, Croazia, Slovenia, Turchia, Portogallo, Germania, Francia, Cile e per la prima volta Giappone. La giuria internazionale di 13 giudici molto qualificati e provenienti da Grecia, Tunisia, Turchia, Spagna, Slovenia e Italia che ha valutato gli oli con la modalità della degustazione alla cieca è stata impegnata per sei giorni.

Il Sol d'Oro Emisfero Nord 2017 vede l'Italia aggiudicarsi quattro ori sui cinque previsti dalle categorie del concorso - Fruttato leggero, medio e intenso, biologico e monovarietale - tutte e cinque le medaglie d'argento e tre di bronzo. Tre medaglie, una d'oro e due di bronzo, sono al collo della Spagna.

Come attestato di qualità riconosciuto a livello internazionale, le bottiglie delle partite degli oli vincitori potranno fregiarsi del premio ricevuto (Sol d'Oro, Sol d'Argento, Sol di Bronzo).

Per la Categoria oli fruttato leggero, i riconoscimenti sono andati a: Sol d`Oro - Moli D`Oli Gabriel Alsina, Castello De Farfanya - Spagna; Sol d`Argento - Leone Sabino, Canosa di Puglia (Barletta-Andria-Trani) - Puglia; Sol di Bronzo - Batta Giovanni, Perugia - Umbria.

Per la Categoria oli fruttato medio, hanno ricevuto i riconoscimenti: Sol d`Oro - Cosmo Di Russo, Gaeta (Latina) - Lazio; Sol d`Argento - Azienda Agricola Donato Conserva, Modugno (Bari) - Puglia; Sol di Bronzo - Aceites Oro Bailen Galgon, Villanueva de La Reina - Spagna.

Per la Categoria oli fruttato intenso, i premi sono andati a: Sol d`Oro Tenuta Zuppini, Torricella Sicura (Teramo) - Abruzzo; Sol d`Argento Agricola Quattrociocchi Americo, Alatri (Frosinone) - Lazio: Sol di Bronzo Pruneti, San Polo in Chianti (Firenze) - Toscana.

Passando poi alla Categoria oli biologici, i premi sono stati assegnati a: Sol d`Oro - Azienda Agricola Tommaso Masciantonio, Casoli (Chieti) - Abruzzo; Sol d`Argento - Azienda Agricola Quattrociocchi Americo, Alatri (Frosinone) - Lazio. Sol di Bronzo - Frantoio Franci Snc, Montenero (Grosseto) - Toscana.

Inoltre passando alla Categoria oli monovarietali, le aziende che hanno ottenuto il riconoscimento sono: Sol d`Oro - Leone Sabino, Canosa di Puglia (Barletta-Andria-Trani) - Puglia, Sol d`Argento - Azienda Agricola Quattrociocchi, Alatri (Frosinone) - Lazio, Sol di Bronzo. Aceites San Antonio, Jean-Spagna.