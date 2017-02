Ismea: domanda Usa di spumanti italiani cresciuta del 28% a volume

Roma, 13 feb. (askanews) - Negli Stati Uniti le importazioni di vino, secondo elaborazioni Ismea su dati Ihs-Gta. hanno chiuso il 2016 con una progressione, seppur minima, sia in volume (+1%), sia in valore che, misurato in euro, è arrivato a superare i 5 miliardi (+3%), Questo risultato, spiega l'Ismea in una nota, dovrebbe far conservare il primato mondiale statunitense delle importazioni di vino a valore ed il terzo posto in quelle a volume, dietro Germania e Regno Unito. Sono soprattutto le bollicine ad aver determinato questo passo in avanti e lo sono in particolar modo quelle italiane. Dai dati statunitensi, infatti, emerge che la domanda a stelle e strisce degli spumanti italiani è cresciuta del 28% a volume e del 34% a valore, contro una domanda media a livello mondiale rispettivamente del 18 e 12%. L'Italia consolida quindi il primato come fornitore degli Usa anche nel segmento degli spumanti con una quota pari al 55% del totale, mentre a valore la Francia è sempre leader con 59%. Nel 2016, peraltro, le richieste statunitensi di vini spumanti transalpini sono cresciute decisamente meno rispetto a quelli italiani: +9% a volume e +4% a valore.

Spostando l'attenzione agli altri prodotti che compongono il paniere della domanda Usa, si evidenzia, in volume, un sostanziale stallo per i vini in bottiglia ed una lieve flessione per i vini sfusi. Nei vini in bottiglia si ha una buona progressione della Francia (+9%), a fronte di un arretramento dei Paesi dell'Emisfero Sud (Australia -6%; Argentina -4%, Sudafrica -7% e Cile -7%) ad eccezione della Nuova Zelanda che fatto registrare una progressione del 13%. Anche per l'Italia c'è una lieve contrazione in volume (-1%) imputabile soprattutto alle Igt, mentre a valore si ha un +1%. Nel segmento dei vini sfusi, che rappresentano ora il 24% del volume totale importato dagli Stati Uniti (cinque anni prima erano il 34%) si evidenzia una crescita del 36% del prodotto cileno a fronte di un -20% di quello australiano.

Considerando, infine, il vino nel complesso si evidenzia ancora una volta come l'Italia mantenga saldamente la leadership tra i Paesi fornitori sia in termini quantitativi che in valore. L'attenzione deve comunque restare sempre molto alta perché, facendo un confronto con il più diretto competitor, cioè la Francia, si evidenzia come il gap tra il valore medio dei vini italiani e quelli francesi resta ancora molto elevato. Nel 2016 i vini transalpini erano a 10,5 euro al litro, a fronte dei 5 euro per quelli del Bel Paese.

Sebbene gli Stati Uniti siano un attore di primo piano nel panorama internazionale in termini di Paese acquirente di vino, non va dimenticato il peso che hanno anche come Paese esportatore di vino. Si collocano, infatti al settimo posto nella graduatoria mondiale in volume e al quinto per valore. Tuttavia il 2016 non è stato particolarmente brillante sul fronte dell'export. Le spedizioni Usa fuori dai confini nazionali, infatti, sono scese del 10% a volume e, per la prima volta negli ultimi cinque anni, sono tornate sotto la soglia dei 4 milioni di ettolitri. A soffrire sono stati tutti i segmenti, a partire dai vini in bottiglia (-15%). Male anche gli sfusi che rappresentano il 48% delle esportazioni totali. La flessione delle esportazioni è evidente in quasi tutti i Paesi clienti, ad eccezione di Regno Unito (+3%) e Cina (+8%). Risulta di sicuro rilievo anche il +47% di consegne statunitensi in Belgio che, come noto, è un centro di riesportazione molto importante.