Grana Padano, nuovo marchio indica provenienza latte su confezioni

Roma, 23 feb. (askanews) - Si chiama 'Il nostro latte' ed è un marchio a disposizione di tutti i produttori di Grana Padano. Un'iniziativa, ideata e realizzata dal Consorzio di tutela del prodotto DOP più consumato del mondo (oltre 4 milioni e 850 mila forme annue), che permetterà alle aziende che aderiranno al progetto di far conoscere al consumatore - attraverso un segno distintivo ben identificabile - le aree di provenienza del latte utilizzato per la realizzazione del Grana Padano commercializzato. Lo rende noto in un comunicato lo stesso Consorzio.

"Il logo 'Il nostro latte', accompagnato dalla dicitura 'proviene solo da qui' - spiega Nicola Cesare Baldrighi, presidente del Consorzio Grana Padano - potrà essere utilizzato esclusivamente e su base volontaria solo per il Grana Padano. Si tratta di un'immagine con sfondo giallo che rappresenta l'Italia divisa per regioni e che indicherà in nero le zone geografiche da cui proviene il latte utilizzato per la produzione di una determinata confezione di Grana Padano". "Si tratta - aggiunge Baldrighi - di una nuova e importante azione mirata a valorizzare ulteriormente l'unicità e l'elevato livello qualitativo del nostro formaggio. Un'informazione utile e necessaria al consumatore per essere consapevole del contenuto di ciò che sta acquistando".

"E' certamente una novità che assume anche un significato simbolico molto rilevante, infatti - aggiunge Stefano Berni, direttore generale del Consorzio - con questa opportunità, che ci auguriamo trovi ampio consenso tra i nostri produttori, desideriamo dare una risposta forte e inequivocabile a chi non perde occasione per immettere sui mercati nazionali e internazionali prodotti che nulla hanno a che fare con il Grana Padano. Falsificazioni e scimmiottature - prosegue Berni - che, purtroppo, continuano ad essere presenti sugli scaffali dei punti vendita ingannando troppo spesso chi va a far la spesa e che produce un danno economico solo al 'sistema Grana Padano' di un miliardo di euro l'anno: 700 milioni all'estero e 300 nel nostro Paese". "Affermare in modo chiaro e puntuale, attraverso il logo 'Il nostro latte', da quale zona d'Italia arriva la materia prima del Grana Padano - conclude il direttore Berni - è un elemento ulteriore per certificarne l'eccellenza".