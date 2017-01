Roma, 18 gen. (askanews) - "Gli Usa sono la principale destinazione dei vini italiani per una quota di mercato del 26% in valore. Un mercato su cui la competizione degli altri Paesi è agguerrita. Se allarghiamo lo sguardo all'export su tutti i mercati, l'Italia si posiziona al secondo posto dopo la Francia, in valore e volume grazie al peso del Veneto che da solo ricopre il quarto posto in valore". Lo ha detto Olga Bussinello, direttore del Consorzio Valpolicella che ha sottolineato come i vini raggiungono "il 10% della produzione di Amarone negli Usa, le percentuali salgono al 14% per il Valpolicella e al 23% per il Ripasso".

L'Amarone della Valpolicella viene scelto dagli americani perché è italiano, è classico, è versatile, tanto da essere perfetto sia per le cene con gli amici sia per festeggiare le occasioni importanti. Queste le ragioni dell'appeal dell'Amarone che emergono dall'indagine 2016 dell'Osservatorio Vini Valpolicella commissionato dal Consorzio Wine Monitor di Nomisma che mappa il modello di consumo di vino negli Usa.

L'indagine evidenzia una percezione "assolutamente positiva" dei vini Valpolicella presso i consumatori statunitensi, sottolinea il presidente del Consorzio Christian Marchesini: "Un dato molto importante e ben augurante - ha rilevato - in un mercato che oggi rappresenta la destinazione di oltre il 10% della produzione di Amarone".