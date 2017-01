Consorzio Valpolicella, conto alla rovescia Anteprima Amarone

Roma, 12 gen. (askanews) - Conto alla rovescia per l'Anteprima Amarone, dal 28 al 30 gennaio al Palazzo della Gran Guardia a Verona. L'evento, organizzato dal Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella, presenta l'annata del Grande Rosso veronese appena entrata in commercio. Si tratta del millesimo 2013 che la commissione del Consorzio, riunita poche settimane fa per tracciarne il profilo e il valore, ha definito di qualità medio-alta.

Accanto alla 2013 le cantine partecipanti, che sono 78 per oltre 150 etichette da degustare, presenteranno anche alcune annate precedenti: un'opportunità per godere di vini che l'affinamento ha reso ancor più interessanti.

Diverse le novità di quest'anno, a partire dal debutto del calice "istituzionale" in cui sarà versato il prezioso Amarone. Una commissione di esperti, infatti, ha selezionato un modello della VDglass che ne esalta l'espressione.