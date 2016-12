Coldiretti: la carne piemontese finalmente IGP

Roma, 23 dic. (askanews) - E' stato finalmente ottenuto il riconoscimento I.G.P. per la carne di "Vitelloni Piemontesi della coscia" fortemente sostenuto dagli allevatori della Coldiretti da quando è partito l'iter nel 2009. Lo rende noto la Coldiretti stessa nel sottolineare l'importanza della tutela comunitaria avvenuta con la pubblicazione della domanda di registrazione nella Gazzetta Ufficiale UE serie C del 23 dicembre 2016.

"Per la piu' importante razza bovina da carne italiana per consistenza numerica si aprono ora straordinarie occasioni di valorizzazione e di tutela", ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel sottolineare che "il riconoscimento di uno straordinario patrimonio del Made in Italy le cui qualità sono conosciute ed apprezzate in tutto il mondo è stato ottenuto grazie all' impegno della Regione, del Ministero delle Politiche Agricole e della Commissione Europea".