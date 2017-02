"Benvenuto Brunello" Guida Rossa Michelin firma piastrella 2016

Montalcino (Siena), 18 feb. (askanews) - È la prestigiosa Guida Rossa Michelin a firmare la piastrella celebrativa della vendemmia 2016 che quest'anno, per scelta della giuria di esperti incaricata della valutazione, merita le cinque stelle.

Sabato 17 febbraio, nel Teatro degli Astrusi di Montalcino, si è svolta la prestigiosa cerimonia alla presenza del Consorzio e di Marco Do, responsabile della comunicazione Michelin Italia.

Come di consueto sono stati assegnati anche i premi Leccio d'Oro 2017 ai ristoranti "Del Cambio", di Torino ed "Era Ora", di Copenaghen. Per le enoteche, invece, il riconoscimento è andato a "N' Ombra de Vin", di Milano e "A Litteri", di Whashington DC. Premio speciali per i 50 anni del Consorzio ai locali di Montalcino Bruno Dalmazio (sezione Enoteche) e Il Giglio (sezione Ristoranti).