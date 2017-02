A Sol d'Oro sfida tra i migliori oli extravergine da 10 Paesi

Verona, 20 feb. (askanews) - Sfida aperta alla Fiera di Verona tra 300 oli extravergine di oliva provenienti da Italia, Spagna, Croazia, Slovenia, Turchia, Portogallo, Germania, Francia, Cile e per la prima volta Giappone, in gara a Sol d'Oro Emisfero Nord, il più prestigioso concorso internazionale dedicato alle produzioni di qualità. Cinque categorie in concorso: fruttato leggero, fruttato medio, fruttato intenso, monovarietale e biologico. Tre i premi per ogni categoria: Sol d'Oro, Sol d'Artento e Sol di Bronzo.

Gli oli extravergine, dopo essere stati resi anonimi, vengono giudicati in modalità "blind tasting" da una commissione di tre giudici internazionali provenienti quest'anno da Italia, Spagna, Turchia, Tunisia, Grecia, Slovenia. Sol d'Oro è l'unica competizione internazionale ad adottare la degustazione alla cieca. Oggi pomeriggio ci sarà la programmazione degli oli extravergine vincitori nel corso della prima edizione degli Evoo Days, il nuovo progetto di Verona Fiere - Sol & Agrifood per la formazione e il networking della filiera oleicola.