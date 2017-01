A Milano il Salon du Chocolat, dal 9 al 13 febbraio

Roma, 10 gen. (askanews) - Il 2017 si apre a Milano con il più importante evento mondiale dedicato al cioccolato. Ernst Knam, Carlo Cracco, Iginio Massari, Davide Oldani, Davide Comaschi, Andrea Besuschio sono solo alcuni dei protagonisti che animeranno i palchi della manifestazione. Il tutto, inoltre, verrà raccontato in diretta da RDS, media partner dell'evento. In programma degustazioni, spettacoli, pensieri dedicati agli innamorati e tante sorprese per la gioia di golosi e foodlovers. Ad arricchire il palinsesto ci saranno sessioni di workshop ed uno spazio speciale dedicato ai bambini con laboratori, giochi e animazioni.

Dopo la prima edizione del 2016, che si è chiusa con un record di 19.500 presenze complessive su tre giorni, torna a Milano il Salon du Chocolat, questa volta in una versione ampliata. I grandi spazi del MICO, infatti, saranno la cornice che permetterà a valorizzare questo evento dal successo già atteso. Del resto non può che attirare un ampio pubblico la manifestazione dedicata alle eccellenze della gastronomia, della moda e del design che ha come protagonista principale il cibo degli dei. Non bisogna dimenticare, inoltre, che il format internazionale è stato classificato tra i dieci migliori eventi gastronomici in tutto il mondo da World Guide 2016.

L'attesa novità di questa edizione sarà la partecipazione dello Chef e Maître Chocolatier, Ernst Knam. Il Re del Cioccolato, in esclusiva per la manifestazione, realizzerà la scultura in cioccolato a tema San Valentino, simbolo dell'evento, che accoglierà gli ospiti al loro ingresso. Ma non solo: in uno stand completamente dedicato, lo Chef Knam eseguirà le sue celebri masterclass, presenterà i nuovi progetti che lo vedranno protagonista nel 2017 ed incontrerà fan e appassionati.

I veri protagonisti di questa manifestazione internazionale saranno i grandi produttori, gli eccellenti artigiani, maestri cioccolatieri, pasticceri, artisti che metteranno il loro talento al servizio del pubblico per gustare il cioccolato e il cacao in tutte le sue forme con dimostrazioni, degustazioni e lezioni culinarie.

I grandi pasticceri dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani non solo si susseguiranno con dimostrazioni aperte al pubblico dell'antica arte dedicata al cioccolato ma firmeranno i capi di moda realizzati in collaborazione con NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) che saranno oggetto di una sfavillante sfilata "Chocolate Gallery" presentata in anteprima il 9 febbraio 2017 e ripetuta tutti i giorni dell'evento.

Da segnalare l'area kids "Chocoland" dove i più piccoli verranno intrattenuti con giochi e animazione sempre a base di cacao.